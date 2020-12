Serie B, un brutto Brescia cade in casa contro l’Empoli (Di domenica 27 dicembre 2020) Dionigi perde la sua prima gara da allenatore del Brescia subendo tre reti dall’Empoli di Dionisi. La gara è stata sbloccata dai toscani dopo 12 minuti da Haas, la seconda rete è arrivata con La Mantia al 40?. A pochi minuti dallo scadere del primo tempo Torregrossa la riapre ma è tutto inutile, l’Empoli continua a dominare in lungo e in largo anche nel secondo tempo portando il punteggio sul 3-1 grazie al tap-in vincente di Moreo dopo che quest’ultimo aveva fallito un tiro dal dischetto. Come è andata la partita? Primo tempo Quello tra Brescia e Empoli è un primo tempo a senso unico, riassestato dai lombardi solo nei minuti finali. l’Empoli si prende in mano la gara sin dal’inizio, scolpendo numerose azioni contro la porta di Joronen. Una di queste porta in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Dionigi perde la sua prima gara da allenatore delsubendo tre reti daldi Dionisi. La gara è stata sbloccata dai toscani dopo 12 minuti da Haas, la seconda rete è arrivata con La Mantia al 40?. A pochi minuti dallo sre del primo tempo Torregrossa la riapre ma è tutto inutile,continua a dominare in lungo e in largo anche nel secondo tempo portando il punteggio sul 3-1 grazie al tap-in vincente di Moreo dopo che quest’ultimo aveva fallito un tiro dal dischetto. Come è andata la partita? Primo tempo Quello trae Empoli è un primo tempo a senso unico, riassestato dai lombardi solo nei minuti finali.si prende in mano la gara sin dal’inizio, scolpendo numerose azionila porta di Joronen. Una di queste porta in ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie brutto Brescia - Empoli 1-3: primo stop in casa perDavide Dionigi Periodico Daily - Notizie Serie B, la Salernitana allunga sulla Spal. Pari Frosinone, vince il Lecce

Ascoli-Spal 2-0, Leali: ''Vittoria importantissima per il morale. Classifica ancora brutta bisogna lavorare''

