Roma, quest’anno niente tassa per l’occupazione del suolo pubblico (Di domenica 27 dicembre 2020) E’ stato approvato lo sgravo fiscale per i commercianti, i lavoratori nei mercati rionali e gli ambulanti: per aiutare alcune delle categorie più colpite dalla pandemia. E’ arrivato il via libera dell’Assemblea Capitolina alla proposta di Giunta relativa all’esenzione dal pagamento canone COSAP per tutte le attività del commercio su area pubblica. L’esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico è ora ufficiale. Leggi anche: Orari negozi a Natale e durante le feste: sindacati contro il Governo niente tassa sull’occupazione del suolo pubblico “Il provvedimento sarà finanziato dall’Amministrazione” si legge sul sito del Comune di Roma “sia con risorse proprie, sia con il contributo governativo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) E’ stato approvato lo sgravo fiscale per i commercianti, i lavoratori nei mercati rionali e gli ambulanti: per aiutare alcune delle categorie più colpite dalla pandemia. E’ arrivato il via libera dell’Assemblea Capitolina alla proposta di Giunta relativa all’esenzione dal pagamento canone COSAP per tutte le attività del commercio su area pubblica. L’esenzione dal pagamento dellaperdelè ora ufficiale. Leggi anche: Orari negozi a Natale e durante le feste: sindacati contro il Governosuldel“Il provvedimento sarà finanziato dall’Amministrazione” si legge sul sito del Comune di“sia con risorse proprie, sia con il contributo governativo ...

zazoomblog : Roma quest’anno niente tassa per l’occupazione del suolo pubblico - #quest’anno #niente #tassa - CorriereCitta : Roma, quest’anno niente tassa per l’occupazione del suolo pubblico - fallingss : Ho deciso, mi vado a rivedere Skam solo perché quest’anno non sono potuta andare a Roma e mi manca sentire l’accento romano ?? - Paroledipaola : RT @mesoada: @mila_lucisano @messorina52 @Paroledipaola @RaiUno Io sono over 60,lo facevo da 10 anni e quest'anno sono rimasta senza. Roma,… - mesoada : @mila_lucisano @messorina52 @Paroledipaola @RaiUno Io sono over 60,lo facevo da 10 anni e quest'anno sono rimasta s… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma quest’anno Non perdiamo il contatto con i pazienti cronici: l'allarme degli esperti Fortune Italia