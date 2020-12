Ricoverato in ospedale e positivo al Covid-19 il parroco che ha invitato i fedeli a bere vino (Di domenica 27 dicembre 2020) “In Paradiso si beve vino“, questa la motivazione avanzata da Don Pietro Cesena, parroco di Borgotrebbia protagonista di un video diventato virale in poco tempo. L’uomo, durante la messa di Natale, aveva infatti invitato i fedeli a sorseggiare del vino, suscitando lo stupore generale. Purtroppo, però, nella notte tra il 25 e il 26 dicembre il prete è stato Ricoverato in ospedale a Piacenza dopo un malore. La diagnosi è stata piuttosto severa: positività al Covid-19 e polmonite bilaterale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) “In Paradiso si beve“, questa la motivazione avanzata da Don Pietro Cesena,di Borgotrebbia protagonista di un video diventato virale in poco tempo. L’uomo, durante la messa di Natale, aveva infattia sorseggiare del, suscitando lo stupore generale. Purtroppo, però, nella notte tra il 25 e il 26 dicembre il prete è statoina Piacenza dopo un malore. La diagnosi è stata piuttosto severa: positività al-19 e polmonite bilaterale. SportFace.

