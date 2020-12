Real Madrid | scambio più soldi per Haaland | la strategia dei Blancos

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ilavrebbe studiato lagiusta per accaparrarsi ErlingIlpunta ad un grande centravanti la prossima estate. Oltre a Mbappe, anche Erlingresta nei desideri di Florentino Perez e Zidane. Stando al portale Defensa Central, ilpotrebbe mettere sul piatto 50 milioni di euro, da spalmare in due esercizi, oltre al cartellino di Jovic, (seguito dal Milan) valutato 30 milioni. Un affare da circa 80 milioni di euro per anticipare la folta concorrenza, tra cui figura pure la Juventus per il giovane goleador del Borussia Dortmund. Leggi su Calcionews24.com