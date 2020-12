(Di domenica 27 dicembre 2020) In queste ore sta circolando uno scatto che immortalerebbeDiin un gesto di eccessiva riverenza nei confronti del: il Ministro degli Esteri gliladi fronte a Giuseppe Conte. L’episodio sarebbe avvenuto in occasione della liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo dopo un mese e mezzo di trattative tra l’Italia e la Libia, o meglio con ilche controlla la parte est del Paese. “Senza dignità e senza vergogna. l’Italia sprofonda!”, scrive l’utente che condivide l’immagine. Ricordiamo che Die Conte si erano recati a Bengasi su espressa richiesta diper suggellare la liberazione dei 18 pescatori arrestati il 1° settembre. ...

mante : Atterra stasera all’aeroporto di Villafranca di Verona un aereo militare decollato da Pratica di Mare con le dosi d… - FMCastaldo : Grazie all'ottimo lavoro del nostro Luigi Di Maio e di tutto il Governo, #ChicoForti finalmente tornerà in Italia e… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annuncia la sospensione dei voli con la Gran Bretagna per la nuova varian… - clikservernet : Luigi Di Maio bacia la mano al generale Khalifa Haftar, ma è un fotoritocco - Noovyis : (Luigi Di Maio bacia la mano al generale Khalifa Haftar, ma è un fotoritocco) Playhitmusic -… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Maio

LEGGI ANCHE > «Mia madre non è una clochard, ma è stata lo stesso fotografata con Salvini» Come sottolinea Butac sul proprio profilo Twitter, neanche nei giorni di festa si smette di condividere notiz ...Nuova ordinanza firmata dai ministri Roberto Speranza, Luigi Di Maio e Paola De Micheli sui voli dalla Gran Bretagna. (Centro Meteo italiano) "Dalla prossima settimana avremo 470mila dosi in arrivo da ...