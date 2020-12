Icardi Juventus, dalla Francia: in rotta col PSG, Paratici torna sull’ex Inter (Di domenica 27 dicembre 2020) Icardi Juventus – Icardi potrebbe tornare di moda in casa bianconera, in Francia sono sicuri. Dal Paris Saint Germain si stanno già delineando i piani futuri della società. Con il possibile approdo di Pochettino sulla panchina dei francesi si rivoluzionerà concretamente la rosa, l’ex Tottenham ha già un piano d’azione preciso sugli acquisti. Tanti nuovi giocatori ma anche qualche importante cessione. Fra queste potrebbe spiccare proprio Mauro Icardi, in passato molto vicino alla Juventus. I bianconeri sognano il grande colpo, che potrebbe essere agevolato per diversi motivi, ecco quali. Icardi Juventus, le ultimissime dalla Francia Proprio le indiscrezioni francesi confermano che con l’arrivo, sempre ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 dicembre 2020)potrebbere di moda in casa bianconera, insono sicuri. Dal Paris Saint Germain si stanno già delineando i piani futuri della società. Con il possibile approdo di Pochettino sulla panchina dei francesi si rivoluzionerà concretamente la rosa, l’ex Tottenham ha già un piano d’azione preciso sugli acquisti. Tanti nuovi giocatori ma anche qualche importante cessione. Fra queste potrebbe spiccare proprio Mauro, in passato molto vicino alla. I bianconeri sognano il grande colpo, che potrebbe essere agevolato per diversi motivi, ecco quali., le ultimissimeProprio le indiscrezioni francesi confermano che con l’arrivo, sempre ...

