Decalogo Olimpiadi 2021 | le regole da rispettare a Tokyo Tra tamponi | mascherine | app e orari dei pasti

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ledisono in programma dal 23 luglio all’8 agosto del prossimo anno. L’emergenza sanitaria ha costretto il CIO e gli organizzatori a rinviare la rassegna a cinque cerchi alla prossima estate, uno slittamento di 12 mesi reso necessario a causa della pandemia. La speranza è che i Giochi possano andare regolarmente in scena e che non vengano definitivamente cancellati. Al momento traspare ottimismo, è già stato definito che i 2,3 miliardi di euro di costi aggiuntivi per il posticipo verranno ripartiti tra comitato organizzatore, governo metropolitano e governo nazionale. Ovviamente qualche dubbio resta, vista la particolare situazione globale e visto che il Giappone ha nuovamente chiuso le frontiere agli stranieri (da domani fino al termine del mese di gennaio). Nel frattempo, però, si è già definito un ...