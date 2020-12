Così le donne di Isis custodiscono l’ideologia del Califfato. “Daes. Viaggio nella banalità del male”, il libro sulle “spose del jihad” (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Califfato è durato cinque lunghi anni durante i quali ha seminato il terrore tra Siria e Iraq. Oggi quell’incubo fatto di violenza, torture e barbare uccisioni non c’è più, ma la sua eredità viene già tramandata e rappresenta la prossima sfida nella lotta al terrorismo internazionale. Un ruolo fondamentale nella conservazione e nella diffusione dell’ideologia delle Bandiere Nere lo svolgono le donne del Califfato: custodi dei dettami imposti dallo Stato Islamico, genitrici ed educatrici di nuove braccia votate al jihad. È proprio sul ruolo della donna, negli anni del Califfato ma anche dopo la sua caduta, che si concentra Daes. Viaggio nella banalità del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilè durato cinque lunghi anni durante i quali ha seminato il terrore tra Siria e Iraq. Oggi quell’incubo fatto di violenza, torture e barbare uccisioni non c’è più, ma la sua eredità viene già tramandata e rappresenta la prossima sfidalotta al terrorismo internazionale. Un ruolo fondamentaleconservazione ediffusione deldelle Bandiere Nere lo svolgono ledel: custodi dei dettami imposti dallo Stato Islamico, genitrici ed educatrici di nuove braccia votate al. È proprio sul ruolo della donna, negli anni delma anche dopo la sua caduta, che si concentradel ...

LauraGaravini : Finanziato test gratuito per il tumore al seno. Per sostenere prevenzione. E contrastare la malattia, indipendentem… - clikservernet : Così le donne di Isis custodiscono l’ideologia del Califfato. “Daes. Viaggio nella banalità del male”, il libro sul… - Noovyis : (Così le donne di Isis custodiscono l’ideologia del Califfato. “Daes. Viaggio nella banalità del male”, il libro su… - Robi9915 : @LeonardoCaciopp @CinziaSally @Veg_Markuz Leo se posso però, dimentichi che prima di fruire di quel diritto, molte… - ramses09975976 : RT @GiancarloDeRisi: Sarà moderato quanto vuoi, ma consiglia di 'non fare studiare' le donne. Così l'imam Nassim Abdi ha avvertito i suoi… -

Ultime Notizie dalla rete : Così donne : “Le donne manager hanno un’empatia maggiore rispetto agli uomini†Yahoo Notizie