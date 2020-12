Corneliani, il salvataggio pubblico ancora non si concretizza. Dipendenti in stato di agitazione con sciopero e niente straordinari (Di domenica 27 dicembre 2020) Tornano ad agitarsi le acque alla Corneliani di Mantova, noto marchio di moda che produce capi d’abbigliamento con punti vendita in tutto il mondo, la cui maggioranza appartiene al Fondo Investcorp. I sindacati, per sbloccare la situazione venutasi a creare e cercare di salvare i quasi 500 posti di lavoro del plesso mantovano, hanno proclamato lo stato di agitazione e 32 ore di sciopero da effettuarsi a partire dalla settimana del 28 dicembre, alla ripresa dell’attività produttiva, con inclusa astensione da tutte le prestazioni di lavoro eccedente, supplementare e straordinario. Il 21 luglio scorso in Prefettura a Mantova, alla presenza delle sottosegretarie Todde e Morani, è stato siglato un accordo fra il ministero dello Sviluppo economico, l’azienda e i sindacati secondo il quale il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Tornano ad agitarsi le acque alladi Mantova, noto marchio di moda che produce capi d’abbigliamento con punti vendita in tutto il mondo, la cui maggioranza appartiene al Fondo Investcorp. I sindacati, per sbloccare la situazione venutasi a creare e cercare di salvare i quasi 500 posti di lavoro del plesso mantovano, hanno proclamato lodie 32 ore dida effettuarsi a partire dalla settimana del 28 dicembre, alla ripresa dell’attività produttiva, con inclusa astensione da tutte le prestazioni di lavoro eccedente, supplementare eo. Il 21 luglio scorso in Prefettura a Mantova, alla presenza delle sottosegretarie Todde e Morani, èsiglato un accordo fra il ministero dello Sviluppo economico, l’azienda e i sindacati secondo il quale il ...

