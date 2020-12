Brescia-Empoli 0-1 | Cronaca LIVE | Haas porta in vantaggio l’Empoli (Di domenica 27 dicembre 2020) Calcio d’inizio al Rigamonti di Mompiano. Seguiamo la diretta di Brescia-Empoli. Donnarumma parte a sorpresa dalla panchina nelle rondinelle. Gli ospiti prendono sin da subito l’iniziativa. Gol di Haas al minuto 12. LA Cronaca Ottima partenza dell’Empoli, Zurkowski sfiora il palo al 3°. All’ottavo Joronen si supera sull’incornata di Matos susseguente a corner. Due minuti L'articolo Brescia-Empoli 0-1 Cronaca LIVE Haas porta in vantaggio l’Empoli proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020) Calcio d’inizio al Rigamonti di Mompiano. Seguiamo la diretta di. Donnarumma parte a sorpresa dalla panchina nelle rondinelle. Gli ospiti prendono sin da subito l’iniziativa. Gol dial minuto 12. LAOttima partenza dell’, Zurkowski sfiora il palo al 3°. All’ottavo Joronen si supera sull’incornata di Matos susseguente a corner. Due minuti L'articolo0-1inl’proviene da www.meteoweek.com.

ftg_soccer : GOAL! Empoli in Italy Serie B Brescia 0-1 Empoli - BresciaOfficial : Al minuto 12° Haas segna per l'Empoli Brescia ?? Empoli 0 - 1 #BREEMP #SerieBKT #ForzaBrescia ????? - OgeLumayan : Brescia vs Empoli - Serie B Trasmissione in diretta ??Fai clic qui LinkHD TV?? - infoitsport : Brescia - Empoli 0-0 LIVE - Serie B. La diretta della partita - Gazzetta_it : Gol! Brescia - Empoli 0-1, rete di Haas N. (EMP) -