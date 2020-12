Babbo Natale visita una casa di riposo ma è positivo al Covid: 18 morti e 121 contagiati (Di domenica 27 dicembre 2020) Babbo Natale ha elargito doni senza mascherina e senza tenere il distanziamento sociale. Bilancio drammatico: 18 anziani morti e 121 contagiati. (Photo by Bennett Raglin/Getty Images for Brooks Brothers)Doveva essere un pomeriggio di festa per regalare ai pazienti un po’ di serenità e spensieratezza, invece si è trasformato in un vero e proprio incubo. La vicenda è successa a Mol, una cittadina belga di circa 33 mila abitanti, distante una cinquantina di chilometri da Anversa. Leggi anche -> V-Day, Campania: si vaccina anche De Luca e non mancano le polemiche Babbo Natale porta il Covid in una casa di riposo La vicenda risale ai primi di dicembre. In occasione della Sinterklaas, ovvero la notte tra il 5 e il 6 ... Leggi su ck12 (Di domenica 27 dicembre 2020)ha elargito doni senza mascherina e senza tenere il distanziamento sociale. Bilancio drammatico: 18 anzianie 121. (Photo by Bennett Raglin/Getty Images for Brooks Brothers)Doveva essere un pomeriggio di festa per regalare ai pazienti un po’ di serenità e spensieratezza, invece si è trasformato in un vero e proprio incubo. La vicenda è successa a Mol, una cittadina belga di circa 33 mila abitanti, distante una cinquantina di chilometri da Anversa. Leggi anche -> V-Day, Campania: si vaccina anche De Luca e non mancano le polemicheporta ilin unadiLa vicenda risale ai primi di dicembre. In occasione della Sinterklaas, ovvero la notte tra il 5 e il 6 ...

