Arcuri: “70-80% di italiani vaccinati tra l’estate e l’autunno, l’attenzione non cali” (Di domenica 27 dicembre 2020) Vaccino Covid, intervista al commissario straordinario Arcuri. La giornata simbolica di inizio della campagna vaccini è finalmente arrivata. Oggi, 27 dicembre, le prime dosi di vaccino sono distribuite al personale sanitario in Italia come nel resto d’Europa. Intervistato da Monica Guerzoni de Il Corriere, il commissario straordinario responsabile per la distribuzione del vaccino Domenico Arcuri ha invitato a mantenere alto il livello dell’attenzione. “Usciremo dalla notte della pandemia”, ha detto Arcuri, “quando il 70, l’80% degli italiani sarà vaccinato, speriamo tra l’estate e l’autunno”. >> Adele, tra i primi vaccinati contro il Coronavirus: “Spero di essere d’esempio” Il calendario vaccini Covid: le previsioni di ... Leggi su urbanpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Vaccino Covid, intervista al commissario straordinario. La giornata simbolica di inizio della campagna vaccini è finalmente arrivata. Oggi, 27 dicembre, le prime dosi di vaccino sono distribuite al personale sanitario in Italia come nel resto d’Europa. Intervistato da Monica Guerzoni de Il Corriere, il commissario straordinario responsabile per la distribuzione del vaccino Domenicoha invitato a mantenere alto il livello del. “Usciremo dalla notte della pandemia”, ha detto, “quando il 70, l’80% deglisarà vaccinato, speriamo tra”. >> Adele, tra i primicontro il Coronavirus: “Spero di essere d’esempio” Il calendario vaccini Covid: le previsioni di ...

