Variante inglese Covid | Giappone | da lunedì frontiere chiuse

(Di sabato 26 dicembre 2020) Salgono i contagiine come conseguenza arriva il provvedimento di chiusura delleagli stranieri. Il governose ha comunicato che danon sarà più consentito l'...

LaStampa : Coronavirus, l’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata ha isolato la variante inglese - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Puglia individuato un caso con variante inglese #coronavirus - Agenzia_Ansa : Sei casi di variante inglese del #Covid sono stati riscontrati dai ricercatori a Napoli. I tamponi erano di viaggia… - Anselma71957268 : RT @Marco_dreams: Veneto ieri: 5.010 contagi, 94 morti, tasso di positività ai tamponi 36%. Ma Zaia nel solito show televisivo annuncia: “… - iISud24 : Covid-19, in Campania 6 casi di ‘variante inglese’: sono passeggeri provenienti dal Regno Unito #26dicembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

Adnkronos

Erano già in isolamento dal 20 dicembre, giorno del loro arrivo allo scalo aereo di Capodichino a Napoli, dopo essere stati sottoposti a ...I test diagnostici, sia molecolari che antigenici rapidi, utilizzati in Piemonte, sono in grado di identificare le varianti del Coronavirus, compresa quella inglese di recente scoperta. E’ il ...