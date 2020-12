Montezemolo | paura per il fratello | villa distrutta da un incendio

Leggi su sportface

(Di sabato 26 dicembre 2020) Ore di grandee angoscia per la famiglia di Luca Cordero di. Ieri sera infatti ladelMarco a Castiglione Torinese è statada un, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato causato da un corto circuito delle luci natalizie. Fortunatamente non ci sono stati feriti, al momento del rogo infatti si trovavano in casa i suoceri del 71enne Marco Cordero di. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino, Chivasso e Volpiano che hanno domato le fiamme dichiarando però inagibili il tetto e il secondo piano dell’abitazione. SportFace.