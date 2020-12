Modello 770 2021 | ecco cosa devi assolutamente sapere

Leggi su android-news.eu

(Di sabato 26 dicembre 2020) L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato online la bozza del770/, utile per la dichiarazione dei redditi. Inoltree, ha messo in primo piano le principali istruzioni per la compilazione. Vediamo tutti i dettagli in merito nelle prossime righe di questo articolo. Scadenze La primada ricordare in merito al770/è la scadenza, che è prevista per il 31 ottobre dell’anno che stiamo per accogliere. Dal momento che il giorno sopra ricordato cade di domenica, l’ultimo giorno utile per presentare ilè il 2 novembre. Detto questo, possiamo vedere assieme quali sono le principali novità previste per l’anno che si sta per aprire. Novità del770/Come già detto, lo scorso 23 dicembre ...