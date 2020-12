Manovra 2021: bonus per auto e veicoli commerciali (Di sabato 26 dicembre 2020) La Manovra del 2021 prevede incentivi per l’acquisto di auto private e veicoli commerciali. L’obiettivo è ridurre le emissioni inquinanti. Le misure previste vanno a riprendere quelle contenute nella Legge 145/2018. La cifra stanziata si aggira intorno ai 420 milioni di euro complessivi. Vediamo nello specifico cosa prevede la Manovra. Cosa prevede la Manovra 2021? Leggi su periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020) Ladelprevede incentivi per l’acquisto diprivate e. L’obiettivo è ridurre le emissioni inquinanti. Le misure previste vanno a riprendere quelle contenute nella Legge 145/2018. La cifra stanziata si aggira intorno ai 420 milioni di euro complessivi. Vediamo nello specifico cosa prevede la. Cosa prevede la

LegaSalvini : ++ ?? VITTORIA DELLA LEGA, MANOVRA: OK AD ANNO BIANCO PER AUTONOMI, 1 MILIARDO NEL 2021 ++ (ANSA) - ROMA, 19 DIC -… - MoliPietro : Manovra 2021: bonus per auto e veicoli commerciali - Milano_Events : MANOVRA 2021: ecco come cambia il lavoro, tutti gli sgravi e incentivi per le assunzioni - - Mario84441682 : Bonus manovra 2021, dalla tv agli occhiali ai rubinetti: arrivano i mini-sconti. Chi ne ha diritto (e chi no)… - infoitsalute : Il Governo ha ottenuto la fiducia della Camera sulla manovra di bilancio per il 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra 2021 Manovra, ecco le principali novità per famiglie, lavoratori, imprese Il Sole 24 ORE I bonus nella manovra economica: occhiali, pc e tv

C’è la proroga del Superbonus, ci sono incentivi già visti come il bonus mobili, ma anche novità come il voucher per gli occhiali da vista ...

Manovra | la Camera conferma la…"

Si parla di circa 20 miliardi che si aggiungeranno ai 40 della manovra in via di approvazione e ai 100 messi in campo da aprile ad agosto. Già è in programma un nuovo scostamento di bilancio all’inizi ...

C’è la proroga del Superbonus, ci sono incentivi già visti come il bonus mobili, ma anche novità come il voucher per gli occhiali da vista ...Si parla di circa 20 miliardi che si aggiungeranno ai 40 della manovra in via di approvazione e ai 100 messi in campo da aprile ad agosto. Già è in programma un nuovo scostamento di bilancio all’inizi ...