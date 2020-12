Israele, missili sulla Striscia di Gaza: colpiti obiettivi di Hamas (Di sabato 26 dicembre 2020) Le schermaglie tra Israele e Gaza continuano: dopo che la Iron Dome, il sistema anti-missili israeliano, ha intercettao dei razzi sparati da Gaza e diretti verso il sud di Israele, non si è fatta ... Leggi su globalist (Di sabato 26 dicembre 2020) Le schermaglie tracontinuano: dopo che la Iron Dome, il sistema anti-israeliano, ha intercettao dei razzi sparati dae diretti verso il sud di, non si è fatta ...

Lo rende noto l'esercito israeliano. Israele specifica di aver colpito tre strutture di Hamas nella Striscia, tra cui un sito di produzione di missili, un'infrastruttura sotterranea e una postazione ...

L'esercito israeliano ha riportato che nell'attacco sono stati colpiti una postazione militare di Hamas, una struttura sotterranea e un'altra dove vengono prodotti dei razzi.

