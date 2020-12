GF Vip | Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si baciano e parlano della Gregoraci | “Lei non ti voleva” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 26 dicembre 2020)sempre più vicini Dopo l’abbandono di Elisabettaalla casa del Grande Fratello Vip 5,si è consolato tra le braccia di. I due gieffini infatti, nelle ultime settimane hanno stretto un bel rapporto al punto che in tanto sperano in qualcosa di più profondo. Nella notte l’ex Velino di Striscia la Notizia è l’italo-persiana si sono coccolati per diverse ore in giardino e l’influencer ha rivelato a lui di non essere più infastidita dalle urla dei fan di Elisabetta. La ragazza ha detto di essere stata male perché all’inizio quelle urla l’hanno ferita. Ora sta benissimo e se ne frego di quello che pensano certe persone. “Io voglio fare il cavolo che voglio, non sto facendo del male a ...