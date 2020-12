Elisabetta Canalis difende Luciana Littizzetto contro ogni ipocrisia (Di sabato 26 dicembre 2020) Su Instagram la showgirl Elisabetta Canalis è scesa in campo in difesa di Luciana Littizzetto dopo una battuta di “Lucianina” su una foto osé della moglie di Mauro Icardi. La Canalis ha ripreso un articolo di Roberto D’Agostino contro la censura buonista e ha invitato i followers a essere liberi pensatori, contro ogni omologazione e ipocrisia. Elisabetta Canalis si schiera a favore di Luciana Littizzetto. La showgirl sarda, che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 26 dicembre 2020) Su Instagram la showgirlè scesa in campo in difesa didopo una battuta di “Lucianina” su una foto osé della moglie di Mauro Icardi. Laha ripreso un articolo di Roberto D’Agostinola censura buonista e ha invitato i followers a essere liberi pensatori,omologazione esi schiera a favore di. La showgirl sarda, che Articolo completo: dal blog SoloDonna

"Sono stata vittima e oggetto di diverse battute di Luciana Littizzetto e ne sono onorata". Comincia così lo sfogo di Elisabetta Canalis su Instagram. L'ex velina sarda ha affidato al web una ...

