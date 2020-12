Discorso Mattarella fine anno: orario d’inizio, programma, tv, streaming (Di sabato 26 dicembre 2020) Come ogni anno, il Presidente della Repubblica pronuncerà il Discorso di fine anno. L’appuntamento è per giovedì 31 dicembre, alle ore 20.30. Sergio Mattarella parlerà agli italiani dalle sue stanze al Quirinale, si rivolgerà in maniera ufficiale a tutta la popolazione al termine di un anno durissimo e funestato dall’emergenza sanitaria che ha messo a durissima prova tutti i cittadini, costretti a un paio di lockdown e a una serie di misure restrittive che hanno stravolto le normali abitudini. Il Presidente della Repubblica si è già rivolto alla popolazione in svariate occasioni durante questo 2020, ma il Discorso di fine anno, quella che apre la notte di San Silvestro, è istituzionale ed è un appuntamento ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) Come ogni, il Presidente della Repubblica pronuncerà ildi. L’appuntamento è per giovedì 31 dicembre, alle ore 20.30. Sergioparlerà agli italiani dalle sue stanze al Quirinale, si rivolgerà in maniera ufficiale a tutta la popolazione al termine di undurissimo e funestato dall’emergenza sanitaria che ha messo a durissima prova tutti i cittadini, costretti a un paio di lockdown e a una serie di misure restrittive che hstravolto le normali abitudini. Il Presidente della Repubblica si è già rivolto alla popolazione in svariate occasioni durante questo 2020, ma ildi, quella che apre la notte di San Silvestro, è istituzionale ed è un appuntamento ...

