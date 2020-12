Covid Liguria, tutto pronto per il 'Vaccine day': il programma (Di sabato 26 dicembre 2020) La Il sistema sanitario regionale si sta preparando per la somministrazione delle prime 320 dosi assegnate alla Liguria per il «Vaccine day » del prossimo 27 dicembre in programma al padiglione numero ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 dicembre 2020) La Il sistema sanitario regionale si sta preparando per la somministrazione delle prime 320 dosi assegnate allaper il «day » del prossimo 27 dicembre inal padiglione numero ...

Giornaleditalia : Covid, primi vaccini in Liguria per sei operatori sanitari. Ecco chi sono - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Covid in Liguria, 34 nuovi casi su 109 persone testate. Altre due vittime. Toti: Domenica alle… - Magoshiro1 : @GiovanniToti Hey Pinocchio, qua i dati veri - Magoshiro1 : @GiovanniToti - lavocedigenova : Covid: in Liguria sono 34 i nuovi positivi su 521 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore -