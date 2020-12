Covid, Conte: “L'arrivo delle prime dosi di vaccino messaggio fiducia” (Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le prime dosi del vaccino anti-Covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. E' un messaggio di fiducia che si irradia in Italia e in Europa. Grazie al ministro Roberto Speranza, alla struttura commissariale di Arcuri, alle forze armate e a tutti gli operatori sanitari”. Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ledelanti-sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. E' undiche si irradia in Italia e in Europa. Grazie al ministro Roberto Speranza, alla struttura commissariale di Arcuri, alle forze armate e a tutti gli operatori sanitari”. Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe.(ITALPRESS).

