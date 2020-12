Bitonto, coppia gira nuda in strada: l’indignazione del sindaco (Di sabato 26 dicembre 2020) Una coppia, lui di 23 anni e lei di 21, ha attraversato le strade di Bitonto, a Bari, senza vestiti. Il tutto è avvenuto nella mattinata di ieri con i due che sono stati bloccati dalle forze dell’ordine dopo la segnalazione di alcuni cittadini. A quanto pare, i due erano in stato confusionario a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Una, lui di 23 anni e lei di 21, ha attraversato le strade di, a Bari, senza vestiti. Il tutto è avvenuto nella mattinata di ieri con i due che sono stati bloccati dalle forze dell’ordine dopo la segnalazione di alcuni cittadini. A quanto pare, i due erano in stato confusionario a L'articolo proviene da Inews.it.

