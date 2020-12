A 99 anni chiusa in casa a Natale e lasciata sola dalla badante (Di sabato 26 dicembre 2020) Desolate le feste per una quasi centenaria di Terracina. Salvata dalla polizia che aveva sentito le sue grida in strada. Aveva tentato di aprire la porta e liberarsi con un cacciavite Leggi su repubblica (Di sabato 26 dicembre 2020) Dete le feste per una quasi centenaria di Terracina. Salvatapolizia che aveva sentito le sue grida in strada. Aveva tentato di aprire la porta e liberarsi con un cacciavite

repubblica : A 99 anni chiusa in casa a Natale e lasciata sola dalla badante [di Clemente Pistilli] [aggiornamento delle 18:00] - repubblica : A 99 anni chiusa in casa a Natale e lasciata sola dalla badante - Mosange : RT @repubblica: A 99 anni chiusa in casa a Natale e lasciata sola dalla badante [di Clemente Pistilli] [aggiornamento delle 18:00] https://… - Cristian_002020 : @NicolaPorro Riporto altra testimonianza. Mia madre a 70 anni si è trovata a vivere sola, 2 anni per abituarsi e tu… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Chiusa dalla badante in casa il giorno di #Natale, un'anziana di 100 anni è stata salvata dai poliziotti. E' successo a… -