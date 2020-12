Sulle Dolomiti non nevicava così tanto dal 1990

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Neve a Natale. E tanta! Dallearriva un dato sorprendente: la quantità di neve fresca caduta in quotavenete, da ottobre ad oggi, è superiore ai 300 cm. A comunicarlo è l'Arpav,...

mecna : Ci vediamo domani sulle Dolomiti. - Blackskorpion4 : RT @Agenzia_Ansa: Sulle #Dolomiti mai così tanta #neve da 30 anni - LE FOTO #ANSA - Lollowitz : RT @Agenzia_Ansa: Sulle #Dolomiti mai così tanta #neve da 30 anni - LE FOTO #ANSA - GiaPettinelli : Sulle Dolomiti mai così tanta neve da 30 anni - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: Sulle #Dolomiti mai così tanta #neve da 30 anni - LE FOTO #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle Dolomiti

Agenzia ANSA

Belen Rodriguez per le feste ha lasciato Milano e assieme al figlio Santiago, il fidanzato Antonio Spinalbese e alcuni amici ha deciso di trascorrere le vacanze in mezzo alle nevi, sulle Dolomiti. E ...Neve a Natale. E tanta! Dalle Dolomiti arriva un dato sorprendente: la quantità di neve fresca caduta in quota sulle Dolomiti venete, da ottobre ad oggi, è superiore ai 300 cm.