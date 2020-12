Regno Unito, al via test su un farmaco che può garantire l’immunità immediata al Covid (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un gruppo di scienziati nel Regno Unito sta iniziando a sperimentare un nuovo farmaco che potrebbe garantire l’immunità immediata al Covid-19, impedendo a chi è stato esposto al virus di sviluppare la malattia. Lo rivela in esclusiva il quotidiano britannico The Guardian. Il farmaco è stato sviluppato da Uclh (University College London Hospitals) e AstraZeneca, la società farmaceutica che – insieme all’Università di Oxford e al centro di ricerca Irbm di Pomezia – ha lavorato in questi mesi al vaccino anti-Coronavirus. Il team di scienziati confida che i test confermino l’efficacia del farmaco, che si basa su una combinazione di anticorpi monoclonali: la terapia potrebbe garantire ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un gruppo di scienziati nelsta iniziando a sperimentare un nuovoche potrebbeal-19, impedendo a chi è stato esposto al virus di sviluppare la malattia. Lo rivela in esclusiva il quotidiano britannico The Guardian. Ilè stato sviluppato da Uclh (University College London Hospitals) e AstraZeneca, la società farmaceutica che – insieme all’Università di Oxford e al centro di ricerca Irbm di Pomezia – ha lavorato in questi mesi al vaccino anti-Coronavirus. Il team di scienziati confida che iconfermino l’efficacia del, che si basa su una combinazione di anticorpi monoclonali: la terapia potrebbe...

Bruxelles, 24 dic 16:57 - (Agenzia Nova) - Per quanto riguarda la pesca - uno dei temi più sensibili e che hanno complicato il buon esito del negoziato - l'Ue e il Regno Unito hanno concordato un ...

Brexit: Conte, accordo positivo, Regno Unito è partner e alleato

Roma, 24 dic 16:55 - (Agenzia Nova) - Il Regno Unito è un partner centrale e un alleato per l'Ue e per l'Italia. Lo ha scritto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando l'accordo ...

