«Pronto? Poesia!» Ecco il primo call center poetico

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Assistenza poetica al telefono. Come un abbraccio a distanza, una parola che colma un vuoto. Così è nata «Pronto Poesia!» il primo call center di poesie e canzoni al telefono per sentirsi vicini e chiedersi con la poesia «Ciao, come stai?». Un gesto che spesso può sembrare scontato ma che in mezzo alla pandemia, che ci ha messi a nudo davanti alle nostre fragilità, assume un valore ancora più ampio. Un modo per dire: «Io ci sono».