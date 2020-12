Natale in zona rossa, il Viminale: “Alla Vigilia 82mila controlli in tutta Italia. 826 multe” (Di venerdì 25 dicembre 2020) La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese l’aveva detto: le autocertificazioni con cui è obbligatorio motivare i propri spostamenti durante i giorni di festa “saranno oggetto di controllo da parte delle forze di polizia”. E così è stato: la Vigilia di Natale, cioè il primo giorno in cui sono entrate in vigore le regole della zona rossa, sono state controllate in tutta Italia 81.885 persone. Lo comunica il Viminale in una nota, specificando che le verifiche hanno riguardato proprio il rispetto delle normative anti-Covid. Le sanzioni sono scattate per 826 persone, mentre altre 7 sono state denunciate per aver violato la quarantena: ciò significa che sono state beccate in giro dagli agenti nonostante la positività al virus. Sono invece 13.771 le verifiche effettuate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese l’aveva detto: le autocertificazioni con cui è obbligatorio motivare i propri spostamenti durante i giorni di festa “saranno oggetto di controllo da parte delle forze di polizia”. E così è stato: ladi, cioè il primo giorno in cui sono entrate in vigore le regole della, sono state controllate in81.885 persone. Lo comunica ilin una nota, specificando che le verifiche hanno riguardato proprio il rispetto delle normative anti-Covid. Le sanzioni sono scattate per 826 persone, mentre altre 7 sono state denunciate per aver violato la quarantena: ciò significa che sono state beccate in giro dagli agenti nonostante la positività al virus. Sono invece 13.771 le verifiche effettuate ...

Tg3web : Illuminate per le feste, ma deserte. È la fotografia delle città italiane nel Natale in zona rossa. Cene e pranzi c… - Agenzia_Ansa : #Conte, zona rossa a #Natale ma consentiamo minimo di socialità @GiuseppeConteIT #ANSA - ricpuglisi : E tutte le panzane su zona rossa arancione e gialla per vacanze di Natale 'normali'? Ma @GiuseppeConteIT,… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Natale in zona rossa, il Viminale: “Alla Vigilia 82mila controlli in tutta Italia. 826 multe” - fattoquotidiano : Natale in zona rossa, il Viminale: “Alla Vigilia 82mila controlli in tutta Italia. 826 multe” -