Il Cantante Mascherato 2: svelate le prime due maschere

Milly Carlucci - Il Cantante Mascherato Chi saranno i nuovi personaggi famosi che si nasconderanno sotto le maschere de Il Cantante Mascherato? Lo show di Milly Carlucci sta per tornare su Rai 1 (l'esordio è fissato per venerdì 29 gennaio 2021), ma prima di dare il via alla 'caccia al vip nascosto' è tempo di scoprire quali maschere saranno le protagoniste della seconda edizione. La conduttrice, via social, ha mostrato e svelato due delle nove maschere in gara (una in più rispetto alla prima edizione). Si tratta della Pecorella e della Giraffa.

