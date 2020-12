Giovanni Allevi e la nuova docu-serie “In the Jungle” (Di venerdì 25 dicembre 2020) La nuova docu-serie di Giovanni Allevi sbarca su Rai Play. “In the Jungle” vuole essere una lettera d’amore all’arte anticonformista. Non sta vivendo nel migliore dei modi questa pandemia il pianista, compositore e scrittore Giovanni Allevi. Certo per chi vive di musica non può certo essere un bel periodo: i concerti, gli incontri con i L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ladisbarca su Rai Play. “In the” vuole essere una lettera d’amore all’arte anticonformista. Non sta vivendo nel migliore dei modi questa pandemia il pianista, compositore e scrittore. Certo per chi vive di musica non può certo essere un bel periodo: i concerti, gli incontri con i L'articolo proviene da YesLife.it.

MontiFrancy82 : @Ranieri_Calone : “Qui e adesso”, il 25 dicembre in prima serata su Rai 3 con @renatozer0 @giovanniallevi… - SMSNEWSOFFICIAL : @Ranieri_Calone : “Qui e adesso”, il 25 dicembre in prima serata su Rai 3 con @renatozer0 @giovanniallevi… - PassarellaRock : @RaiTre Ospiti stasera di Massimo Ranieri in Qui e Adesso su Rai Tre avremo Renato Zero, Giovanni Allevi, Al Bano,… - PassarellaRock : @Raiofficialnews Renato Zero, Giovanni Allevi, Al Bano, Rocio Munoz Morales, Adriano Panatta e Marino Bartoletti os… - PassarellaRock : @Ranieri_Calone Massimo Ranieri in Qui e Adesso stasera su Rai Tre -