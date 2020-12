Giorgia Palmas è positiva al Covid | “Doccia fredda ma stiamo tutti bene”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 dicembre 2020) “Buon Natale adi cuore. Mai come quest’anno abbiamo recuperato il senso di questa festa che avremmovoluto passare con i nostri cari, solo per il piacere vero di stare insieme… Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata laprima della positività aldi Fili e poi della mia positività (ieri)… Al momento cmq, spero di continuare così… Fortunatamente le bimbe stanno, Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà e ieri è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone…“. Con questo post anche...