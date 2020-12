Già si parla di Google Pixel 6 | e avrà la fotocamera sotto il display

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Come lecito attendersi in un settore in continua evoluzione come quello hi-tech, anche6 è già nei pensieri degli appassionati. Così come dei consumatori più curiosi. Gli ultimi smartphone della gamma del colosso di Mountain View sono arrivati da pochissimo, ma è il possibile impiego di una tecnologia nascente che porta oggi, 25 dicembre 2020,i riflettori il futuro. Saprete anche voi che negli ultimi anni abbiamo assistito a svariati tentativi di diverse case di produzione di nascondere lafrontale nel, dallo Xiaomi Mi Mix ad Oppo Find X, ma nessuno è ancora riuscito a farla sparire del tutto al didel pannello senza perdere la qualità delle lenti – come invece successo su ZTE Axon 20, primo smartphone al mondo con ...