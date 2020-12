Ercolano, maxi rissa in strada la sera della Vigilia. E il video è virale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic – Botte di Natale a Ercolano (Napoli). Una maxi rissa tra ragazzi è andata in scena in piazza Trieste la sera della Vigilia. Calci, pugni, urla, clacson suonati all’impazzata e traffico in tilt. Poco prima della tradizionale cena del 24 dicembre, nella città campana alle pendici del Vesuvio, un nutrito gruppo di giovani ha così scatenato l’inferno in piazza. Buona parte della scena, con decine di giovani intenti a picchiarsi, è stata ripresa dagli smartphone dei residenti, che dai balconi e dalle finestre delle case hanno filmato la rissa. Sui social il video è diventato immediatamente virale. “Guardate come si stanno picchiando”, si sente dire. E ancora: “Questa è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic – Botte di Natale a(Napoli). Unatra ragazzi è andata in scena in piazza Trieste la. Calci, pugni, urla, clacson suonati all’impazzata e traffico in tilt. Poco primatradizionale cena del 24 dicembre, nella città campana alle pendici del Vesuvio, un nutrito gruppo di giovani ha così scatenato l’inferno in piazza. Buona partescena, con decine di giovani intenti a picchiarsi, è stata ripresa dagli smartphone dei residenti, che dai balconi e dalle finestre delle case hanno filmato la. Sui social ilè diventato immediatamente. “Guardate come si stanno picchiando”, si sente dire. E ancora: “Questa è ...

Corriere : Ercolano, maxi rissa in piazza: calci, pugni e lanci di bottiglie - Adnkronos : #Napoli lockdown, maxi #rissa di #Natale a Ercolano: il video virale - Rodolfo22455857 : RT @ultimenotizie: Una maxi rissa in strada a #Ercolano, tra le macchine parcheggiate e la gente indignata dalle finestre a riprendere la s… - neifatti : Maxi rissa ad Ercolano la sera della vigilia - notizieoggi24 : Ercolano, maxi rissa in strada: calci e pugni ripresi dai residenti #Napoli -