Aziende Ue studiano nuovo sistema di connettività satellitare

(Di venerdì 25 dicembre 2020) La Commissione Europea ha selezionato un consorzio composto da società manifatturiere, operatori e fornitori di servizi satellitari,di telecomunicazioni e fornitori di servizi di lancio europei per studiare la progettazione, lo sviluppo e il lancio di unspaziale europeo per le comunicazioni. Lo studio valuterà la fattibilità di una nuova iniziativa volta a rafforzare la sovranità digitale europea e forniresicura per i cittadini, le imprese e le istituzioni pubbliche, oltre a garantire una copertura globale per le aree rurali e attualmente non servite. Complementare a Copernicus e Galileo, questoprogramma faro dell'Unione Europea, una volta avuto il via libera, potrà sfruttare in pieno il potenziale tecnologico fornito dalle industrie digitali e spaziali. Il valore del contratto ...