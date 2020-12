Alla ricerca della vera luce con Peppe Barra (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sarà l’artista napoletano a impreziosire il Natale in streaming del Ravello Festival, con uno spettacolo che evocherà la celeberrima “Cantata dei Pastori” Di Olga Chieffi Sarà una specie di Messa extra-liturgica lo spettacolo che Peppe Barra, insieme con la sua compagnia, ha pensato per il Natale in streaming del Ravello Festival, tratto da la “Cantata dei pastori”, che affonda le sue radici nell’immaginario barocco, misterioso forziere-groviglio di miti, di splendori, di fantasmi ricorrenti ciclicamente in un presente metastorico, in cui convivono le rassicuranti parole del passato e quelle contaminate dalle ansie di un presente precario e angoscioso. La Sacra rappresentazione del Natale e ancora tutti i suoi molteplici elementi magico religiosi, sono collegati Alla figura di un bambino, figlio del sole e del fuoco. Il presepe di ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sarà l’artista napoletano a impreziosire il Natale in streaming del Ravello Festival, con uno spettacolo che evocherà la celeberrima “Cantata dei Pastori” Di Olga Chieffi Sarà una specie di Messa extra-liturgica lo spettacolo che, insieme con la sua compagnia, ha pensato per il Natale in streaming del Ravello Festival, tratto da la “Cantata dei pastori”, che affonda le sue radici nell’immaginario barocco, misterioso forziere-groviglio di miti, di splendori, di fantasmi ricorrenti ciclicamente in un presente metastorico, in cui convivono le rassicuranti parole del passato e quelle contaminate dalle ansie di un presente precario e angoscioso. La Sacra rappresentazione del Natale e ancora tutti i suoi molteplici elementi magico religiosi, sono collegatifigura di un bambino, figlio del sole e del fuoco. Il presepe di ...

