Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 25 Dicembre (Di venerdì 25 dicembre 2020) Accadde oggi. Il 25 Dicembre è il 359° giorno del calendario, quest’anno 360° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante Il 25 Dicembre si festeggia il Natale, festa cristiana in cui si celebra la nascita di Gesù Cristo. E’ una solennità superiore per importanza all’Ascensione e alla Pentecoste, tuttavia inferiore alla Pasqua, anche se più popolarmente sentita tra i cristiani. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 dicembre 2020). Il 25è il 359° giorno del calendario, quest’anno 360° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante Il 25si festeggia il Natale, festa cristiana in cui si celebra la nascita di Gesù Cristo. E’ una solennità superiore per importanza all’Ascensione e alla Pentecoste, tuttavia inferiore alla Pasqua, anche se più popolarmente sentita tra i cristiani. L'articolo proviene da YesLife.it.

RaiNews : Aveva memoria e orecchio prodigiosi e a fine concerto convocava la band e faceva notare ai musicisti, uno per uno,… - stefanodonadio : Accadde oggi: Steve Wozniak lavora anche a Natale per realizzare Apple Disk II - spidermac : Accadde oggi: Steve Wozniak lavora anche a Natale per realizzare Apple Disk II - BeppeGandolfo : Accadde oggi 25 dicembre 1931 – Primo numero di Famiglia Cristiana Leggi su - marcoda1975 : Accadde nel rock, oggi 25 dicembre: Annie Lennox, Dean Martin, Marco Mengoni, James Brown, George Michael… -

Ultime Notizie dalla rete : Accadde oggi Venerdì 25 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Accadde oggi… nel 1223 San Francesco dà vita al primo presepe “vivente”

Oggi il presepe, che viene curato dalla Pro Loco, comprende 6 quadri viventi: ogni dettaglio è curato minuziosamente, a partire dai costumi dell’epoca, presi in prestito dal Teatro dell’Opera di Roma.

NATALE IN IRAQ/ Card. Sako: da oggi è festa nazionale, anche gli islamici lo hanno riconosciuto

Una terra oggi stravolta da guerre continue ... una cosa assolutamente inedita in un paese a stragrande maggioranza musulmana. Come è accaduto? Da anni chiedevo questo favore per i cristiani, per ...

Oggi il presepe, che viene curato dalla Pro Loco, comprende 6 quadri viventi: ogni dettaglio è curato minuziosamente, a partire dai costumi dell’epoca, presi in prestito dal Teatro dell’Opera di Roma.Una terra oggi stravolta da guerre continue ... una cosa assolutamente inedita in un paese a stragrande maggioranza musulmana. Come è accaduto? Da anni chiedevo questo favore per i cristiani, per ...