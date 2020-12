Ultime Notizie Roma del 24-12-2020 ore 19:10 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione il 24 dicembre vigilia di Natale emergenza coronavirus Cina primo piano epidemia da covid in Italia in una fase decrescente ma rallentata lo dice il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro che spiega limite rte sotto uno in tutte le regioni tranne in Molise Veneto il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Letta sottolinea che dopo una definizione delle reti ora abbiamo una sorta di stabilizzazione la riduzione davvero lieve con un incremento del RT intorno allo 0.9 Alcune regioni come la Lombardia hanno un RT instabile mentre il Veneto ha un numero di nuovi casi che sembra di nuovo elevato Intanto è scattato oggi lockdown anti-covid di Natale Italia entra in zona rossa fino al 27 dicembre da oggi aperti solo supermercati e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione il 24 dicembre vigilia di Natale emergenza coronavirus Cina primo piano epidemia da covid in Italia in una fase decrescente ma rallentata lo dice il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro che spiega limite rte sotto uno in tutte le regioni tranne in Molise Veneto il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Letta sottolinea che dopo una definizione delle reti ora abbiamo una sorta di stabilizzazione la riduzione davvero lieve con un incremento del RT intorno allo 0.9 Alcune regioni come la Lombardia hanno un RT instabile mentre il Veneto ha un numero di nuovi casi che sembra di nuovo elevato Intanto è scattato oggi lockdown anti-covid di Natale Italia entra in zona rossa fino al 27 dicembre da oggi aperti solo supermercati e ...

