Traffico Roma del 24-12-2020 ore 07 | 30

(Di giovedì 24 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con L’informazione sulla viabilita’ ilvalori didecisamente bassi con le righe al momento sulla rete viaria cittadina da oggi l’Italia in zona rossa e così sarà fino al 27 dicembre le ultime disposizioni varate dal Governo nell’ambito della lotta al covid-19 non prevedono solo i cambiamenti nel breve periodo sul fronte della mobilità visto che i provvedimenti adottati per le regioni italiane non sono difformi tra loro sono strumenti Dunque vietati se non per motivi di lavoro necessità e urgenza sono però consentiti gli spostamenti di Massimo 2 persone oltre ai figli minori di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata trasporto pubblico sulla linea della metropolitana ricordiamoli stazione di ...