The Haunting non avrà una terza stagione, il franchise si ferma qui (per ora) (Di giovedì 24 dicembre 2020) The Haunting non avrà una terza stagione. Niente cancellazione per la serie antologica horror, ma è lo stesso creatore del franchise ad annunciare che non intende proseguire oltre. Mike Flanagan, che per Netflix ha realizzato The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor, ha dichiarato su Twitter il motivo della sua decisione. La prima stagione è vagamente basata sul libro di Shirley Jackson, L'incubo di Hill House, mentre la seconda trae ispirazione da Il giro di vite, racconto gotico di Henry James. Le star di entrambe le serie sono Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Carla Gugino, Kate Siegel e Victoria Pedretti, e tutti interpretano personaggi diversi nelle due serie. Al momento non ci sono piani per ulteriori capitoli. Mai dire mai, ...

