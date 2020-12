Tamponamento fra due auto, una finisce in un fosso: due feriti gravi, all'ospedale anche un ragazzo di 25 anni (Di giovedì 24 dicembre 2020) SENIGALLIA - È di due feriti gravi il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla statale di Cesano. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, uno dei due veicoli ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 24 dicembre 2020) SENIGALLIA - È di dueil bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla statale di Cesano. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, uno dei due veicoli ...

SENIGALLIA - È di due feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla statale di Cesano. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, uno dei due veicoli ...

