‘Sanremo 2021’ | ecco la lista dei big esclusi dalla kermesse Intanto Fedez replica alle critiche sulla sua partecipazione

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Nonostante le difficoltà e i dubbi iniziali dovuti alla pandemia in corso, il 71esimo Festival della Canzone Italiana è prontissimo ad aprire i battenti in prima serata su Rai Uno. La nuova edizione di Sanremo ci accompagnerà come di consueto nelle quattro serate che andranno in onda durante i primi giorni di marzo 2021. Il Festival, ancor prima della sua partenza, ha già regalato grandi dinamiche: parliamo dell’one inaspettata dell’artista Morgan un attimo prima della finalissima delle Nuove Proposte. Questa scelta ha scatenato nel cantante una forte rabbia – che ha sfogato sui social – nei confronti del padrone di casa, Amadeus. Durante la finale, sono stati anche svelati gli attesissimi 26 big in gara, suscitando l’entusiasmo dei fan del programma. Di recente però, è emersa sul web l’altra faccia della medaglia, che comprende invece quegli artisti che ...