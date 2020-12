Quando il lavoro è attento alla famiglia (Di giovedì 24 dicembre 2020) All’età di 26 anni mi trasferisco nella città del mio compagno in dolce attesa, senza lavoro in quanto appena rientrata da un’esperienza di volontariato in Africa. Nel palazzo del pediatra trovo un centro di fisioterapia e al bilancio dei sei mesi porto il curriculum. Segue immediatamente il colloquio e inizio a lavorare con orario concordato alla perfezione tra le parti:il pomeriggio. Così al mattino potevo seguire la bimba e il pomeriggio ruotavano la baby sitter e i nonni. Allo scadere del contratto a tempo determinato di un anno comunico di essere in attesa di un altro figlio : il titolare ringrazia per la comunicazione fatta prima del rinnovo e mi dice “Torna Quando vuoi con l’orario che vuoi”. E così è stato! Appena terminato l’inserimento al nido della seconda figlia mi assume a tempo indeterminato con orario di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 dicembre 2020) All’età di 26 anni mi trasferisco nella città del mio compagno in dolce attesa, senzain quanto appena rientrata da un’esperienza di volontariato in Africa. Nel palazzo del pediatra trovo un centro di fisioterapia e al bilancio dei sei mesi porto il curriculum. Segue immediatamente il colloquio e inizio a lavorare con orario concordatoperfezione tra le parti:il pomeriggio. Così al mattino potevo seguire la bimba e il pomeriggio ruotavano la baby sitter e i nonni. Allo scadere del contratto a tempo determinato di un anno comunico di essere in attesa di un altro figlio : il titolare ringrazia per la comunicazione fatta prima del rinnovo e mi dice “Tornavuoi con l’orario che vuoi”. E così è stato! Appena terminato l’inserimento al nido della seconda figlia mi assume a tempo indeterminato con orario di ...

Ogni anno ci sono tra i 15 e i 20 pensionamenti in fabbrica Firmato l’accordo per l’alternanza con l’istituto Volta ...

Come state vivendo/avete vissuto l’esperienza della maternità? Conciliare il vostro progetto di famiglia e il lavoro è stato possibile? Come vi siete organizzate per portare avanti la vita quotidiana, ...

Come state vivendo/avete vissuto l'esperienza della maternità? Conciliare il vostro progetto di famiglia e il lavoro è stato possibile? Come vi siete organizzate per portare avanti la vita quotidiana, ...