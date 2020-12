Pioli: «Primi nel 2020? Non abbiamo vinto niente» – VIDEO (Di giovedì 24 dicembre 2020) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la preziosa vittoria contro la Lazio: queste le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la preziosa vittoria contro la Lazio. Queste le parole del tecnico rossonero. «Si può dire che la squadra gioca con la giusta mentalità. Il fatto di essere Primi nel 2020 non ci dà nessun trofeo. Dobbiamo continuare a lavorare. Cerco di guidarli per ottenere il massimo. Passerò un bel Natale, sereno e soddisfatti. Ma dovremo rientrare concentrati perché ci aspettano partite difficili e sfide stimolanti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Stefanoha parlato in conferenza stampa dopo la preziosa vittoria contro la Lazio: queste le parole del tecnico rossonero Stefanoha parlato in conferenza stampa dopo la preziosa vittoria contro la Lazio. Queste le parole del tecnico rossonero. «Si può dire che la squadra gioca con la giusta mentalità. Il fatto di esserenelnon ci dà nessun trofeo. Dobbiamo continuare a lavorare. Cerco di guidarli per ottenere il massimo. Passerò un bel Natale, sereno e soddisfatti. Ma dovremo rientrare concentrati perché ci aspettano partite difficili e sfide stimolanti». Leggi su Calcionews24.com

CinqueNews : #Pioli -> «Primi nel 2020? Non abbiamo vinto niente» - d_arco75 : @DaDaDazzi @TuteLazio_V2 @MarcoVBava I primi che mi vengono in mente: Gattuso, Fonseca, Liverani, Pioli, lo stesso… - 75_franz6 : RT @dino_andreani: @75_franz6 Non so Franz, non sono convinto. Dobbiamo essere onesti. Volevamo essere quarti e invece siamo primi, l'Inter… - dino_andreani : @75_franz6 Non so Franz, non sono convinto. Dobbiamo essere onesti. Volevamo essere quarti e invece siamo primi, l'… - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ?? #LMR ???Pioli: 'Primi nel 2020? Non abbiamo vinto niente' #SempreMilan #ForzaMilan @RibaltaRossoner @gazzetadelmilan @… -