Napoli, infortuni Osimhen e Mertens: c’è la data del rientro in Italia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Napoli aspetta il ritorno di Osimhen e Mertens: spunta la data del ritorno in Italia dei due azzurri Il Napoli, a causa degli infortuni di Victor Osimhen e Dries Mertens, si è trovato spuntato in queste ultime partite dell’anno. I due attaccanti azzurri sono volati in Belgio per provare a recuperare il prima possibile dai rispettivi infortuni. Il nigeriano è ancora alle prese con la lussazione alla spalla, mentre il belga con il problema alla caviglia patito contro l’Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica, sia Osimhen che Mertens, che come detto si trovano in una clinica in Belgio per velocizzare la riabilitazione, dovrebbero rientrare in Italia il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilaspetta il ritorno di: spunta ladel ritorno indei due azzurri Il, a causa deglidi Victore Dries, si è trovato spuntato in queste ultime partite dell’anno. I due attaccanti azzurri sono volati in Belgio per provare a recuperare il prima possibile dai rispettivi. Il nigeriano è ancora alle prese con la lussazione alla spalla, mentre il belga con il problema alla caviglia patito contro l’Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica, siache, che come detto si trovano in una clinica in Belgio per velocizzare la riabilitazione, dovrebbero rientrare inil ...

tutticonvocati : ????@RickyTrevisani: 'Nella lotta Scudetto pensavo che il #Napoli avesse la rosa per competere, ma tra varie problem… - Mamoziocag8 : @rosariomauro2 @pisto_gol No ma lo penso anche ora:il napoli ha una rosa importante e con tanti giocatori di… - Guido17595958 : Piccolo Thread sulla prima parte di stagione del Napoli, spero vi piaccia ?? In queste 19 partite stagionali della g… - JosiphOliver : @CapitanBergomi Il Napoli è una squadra che aveva come ambizione quella di entrare facile in Champions e vedere che… - OilGun4 : @maxmassi969 C’è la critica per migliorare e quella per sfasciare. Noi siamo per la primae diciamo che alcuni gioca… -