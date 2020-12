Napoli | De Laurentiis punge Pirlo | “Non voglio dargli del pirla | ma si limiti a fare l’allenatore”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il presidente del, Aurelio De, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Capital’, ha analizzato il momento che sta attraversando la sua squadra, soffermandosi anche sulle dichiarazioni del tecnico della Juventus Andrea: “dovrebbee basta, lasciare ai suoi rappresentati della società certe risposte. Quella è una sentenza dello Stato, una legge dello Stato in questo casino del Covid, con lo Stato incapace di affrontarlo, che fai? Anteponi una legge dello sport ad una legge statale rischiando il penale? Mi sembra una follia.non fa di mestiere l’avvocato, non conosce certe procedure e non conosce cosa è accaduto a livello di protocolli. Nonprendermela condandogli del ...

Negli ultimi mesi d’esperienza azzurra infatti la relazione tra Reina e Aurelio De Laurentiis non è stata delle migliori, con lo spagnolo che si è svincolato dal Napoli in scadenza di contratto. Le ...TORINO – Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Capital in merito alle recenti dichiarazioni del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, in merito al rinvio di ...