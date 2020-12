Il dietrofront di Mara Venier: non lascia la conduzione di "Domenica In" - (Di giovedì 24 dicembre 2020) Carlo Lanna Secondo quanto è stato rivelato dal direttore di Rai Uno, Mara Venier non lascerà la conduzione di Domenica In. La conferma ? Arriva a giugno Ad oggi è una delle presentatrici più amate dal pubblico. Divisa tra reti Rai e Mediaset, Mara Venier da tre anni è al timone di Domenica In. La trasmissione pomeridiana si è confermata un contenitore di grande spessore che, anno dopo anno, ha riportato in auge il mitico talk show di Rai Uno dopo un lungo periodo di incertezza. E tutto grazie alla verve di Mara Venier che ha saputo regalare al programma la sua dose di gossip, intrattenimento e informazione. Una miscela che ha funzionato anche in tempo di Covid e di restrizioni. Di recente, però, dalla stessa ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Carlo Lanna Secondo quanto è stato rivelato dal direttore di Rai Uno,non lascerà ladiIn. La conferma ? Arriva a giugno Ad oggi è una delle presentatrici più amate dal pubblico. Divisa tra reti Rai e Mediaset,da tre anni è al timone diIn. La trasmissione pomeridiana si è confermata un contenitore di grande spessore che, anno dopo anno, ha riportato in auge il mitico talk show di Rai Uno dopo un lungo periodo di incertezza. E tutto grazie alla verve diche ha saputo regalare al programma la sua dose di gossip, intrattenimento e informazione. Una miscela che ha funzionato anche in tempo di Covid e di restrizioni. Di recente, però, dalla stessa ...

ilgiornale : Secondo quanto è stato rivelato dal direttore di Rai Uno non è previsto un pensionamento anticipato da parte di Mar… - Italia_Notizie : Il dietrofront di Mara Venier: non lascia la conduzione di 'Domenica In' - zazoomblog : Mara Venier addio Domenica In: dietrofront. Lo zampino di Maria De Filippi - #Venier #addio #Domenica #dietrofront… -

Ultime Notizie dalla rete : dietrofront Mara Il dietrofront di Mara Venier: non lascia la conduzione di "Domenica In" ilGiornale.it Mara Venier, addio Domenica In: dietrofront. Lo zampino di Maria De Filippi

Una lunga storia d’amore quella tra Mara Venier e Domenica In: sembra proprio che l’una non può fare a meno dell’altra. Motivo per cui a inizio stagione tv, quando la signora della domenica aveva ...

Il dietrofront di Mara Venier: non lascia la conduzione di "Domenica In"

Secondo quanto è stato rivelato dal direttore di Rai Uno non è previsto un pensionamento anticipato da parte di Mara Venier ...

Una lunga storia d’amore quella tra Mara Venier e Domenica In: sembra proprio che l’una non può fare a meno dell’altra. Motivo per cui a inizio stagione tv, quando la signora della domenica aveva ...Secondo quanto è stato rivelato dal direttore di Rai Uno non è previsto un pensionamento anticipato da parte di Mara Venier ...