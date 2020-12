Focus Fine anno | Callari | nel 2021 riforma su sistema informativo e Insiel

Leggi su udine20

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “Nel 2020 abbiamo avviato nuovi sportelli digitali per i cittadini e per le imprese. Inoltre siamo riusciti a ottenere dal Mise circa 10 milioni di euro per l’infrastrutturazione a banda ultralarga dei plessi scolastici regionali e abbiamo indirizzato i voucher in particolare alle famiglie che vivono nelle aree montane della nostra Regione”. Sono questi alcuni dei risultati ottenuti dal Friuli Venezia Giulia presentati oggi dall’assessore al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Sebastiano, nel corso della conferenza stampa di. “Il Friuli Venezia Giulia, che guida la Commissione sull’Agenda digitale in seno alla Conferenza delle Regioni, ha esercitato anche un ruolo primario nello svecchiamento dei processi di comunicazione – ha sottolineato-. Inoltre siamo ...