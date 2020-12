Firenze | chiusi e multati due locali dalla polizia municipale Servivano clienti dopo le 18

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Gli agenti del RepartoAmministrativa sono intervenuti prima nella zona di via Palazzuolo dove hanno trovato persone che consumavano in un localele 18 e un assembramento all'esterno. Il secondo intervento in zona di via Ghibellina

Firenze Post

FIRENZE – Due locali multati e chiusi dalla Polizia Municipale di Firenze per violazione delle disposizioni del Dpcm in materia di orari. É accaduto ieri sera. Gli agenti del Reparto Polizia ...