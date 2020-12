Autocertificazione Natale, il modulo Pdf per gli spostamenti: ecco quando serve (Di giovedì 24 dicembre 2020) Con le vacanze di Natale in lockdown (sia pure con molte dergohe) torna in auge il modulo dell'Autocertificazione. La regola di base da tener presente è molto semplice: serve... Leggi su ilmattino (Di giovedì 24 dicembre 2020) Con le vacanze diin lockdown (sia pure con molte dergohe) torna in auge ildell'. La regola di base da tener presente è molto semplice:...

Agenzia_Ansa : Autocertificazione Natale 2020, ecco il modulo da compilare online e scaricare #ANSA - tuttosport : #Autocertificazione Natale 2020: scarica il modulo per muoversi nei giorni rossi, arancioni e gialli - tg2rai : Misure anti-covid, tutta Italia in #zonarossa fino al #27dicembre. Il primo #natale in tempo di pandemia. Rafforzat… - paolobertulli5 : RT @AleteiaIT: Stasera c’è la messa di Natale. Preparate l’autocertificazione - infoitinterno : Zona rossa, ecco il modulo dell'autocertificazione per gli spostamenti: serve anche per la messa di Natale -