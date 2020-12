Twitter ha deciso che Joe Biden non erediterà i follower di Donald Trump nell’account ufficiale del presidente degli Stati Uniti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Twitter ha fatto sapere che Joe Biden, quando entrerà in carica a gennaio 2021 come presidente degli Stati Uniti, non erediterà i milioni di follower di Donald Trump quando entrerà in possesso dell’account ufficiale del presidente degli Stati Uniti (@POTUS). Leggi su ilpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ha fatto sapere che Joe, quando entrerà in carica a gennaio 2021 come, noni milioni didiquando entrerà in possesso dell’accountdel(@POTUS).

reportrai3 : L’OMS teme che la sua risposta al Covid finisca nei tribunali di tutto il mondo. Ma nonostante gli avvertimenti e l… - TeresaBellanova : Il neoeletto presidente USA Joe Biden ha deciso di farsi vaccinare in diretta tv, per mandare un messaggio di fiduc… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono... TOMMASO, MARIA TERESA e DAYANE! #GFVIP - Blowjoint : Quella che non ha avuto @ItaliaViva, quando @meb e @emmedibi hanno deciso di accodarsi ai fasci bocciando l'emendam… - MEPoss : RT @ilpost: Twitter ha deciso che Joe Biden non erediterà i follower di Donald Trump nell’account ufficiale del presidente degli Stati Unit… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter deciso Twitter ha deciso che Joe Biden non erediterà i follower di Donald Trump nell’account ufficiale del presidente degli Stati Uniti Il Post Twitter ha deciso che Joe Biden non erediterà i follower di Donald Trump nell’account ufficiale del presidente degli Stati Uniti

Twitter ha fatto sapere che Joe Biden, quando entrerà in carica a gennaio 2021 come presidente degli Stati Uniti, non erediterà i milioni di follower di Donald Trump quando entrerà in possesso ...

Twitter Spaces: iniziati i test della chat vocale

Il mese scorso Twitter aveva annunciato di voler iniziare a breve a testare una nuova esperienza social sulle propria piattaforma, una chat esclusivamente vocale in tempo reale. Ebbene oggi, Twitter S ...

Twitter ha fatto sapere che Joe Biden, quando entrerà in carica a gennaio 2021 come presidente degli Stati Uniti, non erediterà i milioni di follower di Donald Trump quando entrerà in possesso ...Il mese scorso Twitter aveva annunciato di voler iniziare a breve a testare una nuova esperienza social sulle propria piattaforma, una chat esclusivamente vocale in tempo reale. Ebbene oggi, Twitter S ...